Nadat chef-kok Marcel zijn vrouw verloor, schreef zijn nieuwe vriendin hem een brief: ‘Ik begrijp jou’

Zwanger? Neem niet te veel sojaproduc­ten als tofoe of sojamelk

22 juni Wie zwanger is doet er verstandig aan om geen al te grote hoeveelheden sojaproducten te eten, zo adviseert de Gezondheidsraad. Het Voedingscentrum heeft het advies overgenomen. Uit dierproeven is gebleken dat hoge blootstelling kan leiden tot veranderingen in de ontwikkeling van de geslachtsorganen, de rijping van de geslachtsorganen en soms ook in de vruchtbaarheid.