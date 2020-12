Nederlander Bart nét niet de beste kok bij Britse MasterChef

Lang leek Van der Lee een goede kans te maken. Vanaf de eerste ronde vielen de gerechten van de kok (geboren in Doorn, woonachtig in Londen) op. De juryleden roemden zijn smaakcombinaties, zijn techniek en zijn perfectionisme. ‘Subliem’, ‘fantastisch’, ‘verrukkelijk’ en ‘perfect’: de jury was telkens vol lof over zijn creaties. Een enkele keer ging het minder soepel: bij klassieke gerechten voelde de Nederlandse kok zich als een vis in het water, maar bij een Indiaas en een Japans gerecht was hij duidelijk minder vaardig. Door een enorme wil en doorzettingskracht kwam hij echter telkens terug in de strijd.