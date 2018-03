Nee, een baby mag echt nog geen patat (en ook geen frikandel)

Op Twitter ging het flink los na de uitzending over de zwangere Ashley (18) die haar baby frietjes en frikandellen wilde voorschotelen. 'Wat een tokkies', reageert iemand. 'Als je denkt dat het niet erger kan', schrijft iemand anders. Het ging over de vele honden en over het gerook van de aanstaande moeder en Ashley's zus en moeder.



Tv-presentator Leonie ter Braak was verbaasd over de vraag van de friet, maar antwoordde rustig dat het geen goed idee is om een baby gefrituurd eten te geven. Ook niet als ze uit de airfryer komen, zei ze tegen de tienermoeder die ze begeleidde richting het moederschap bij het BNNVARA-programma.



Als het om ovenfrietjes gaat, waarbij de ingrediënten alleen aardappelen en zonnebloemolie zijn - dus zonder zout en zonder saus - ja, dan zouden jonge kinderen wel een portie mogen eten, meldt Jasper de Vries van het Voedingscentrum desgevraagd. ,,Dus niet uit de frituur!''



Maar dan nog: alleen tijdens een maaltijd waarbij het de hoeveelheid is die bij het voedingspatroon van een kind past. ,,Een jong kind tussen de 1 en 3 jaar heeft maar heel weinig calorieën nodig. Met een bakje friet van 150 gram zou het al aan de helft van de totale hoeveelheid benodigde calorieën komen. Als je binnen de Schijf van Vijf eet, dan is er geen ruimte om iets anders te eten, zo weinig hebben kinderen nodig.''