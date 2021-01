‘Netflix’ voor thuiskoks heeft al topfans: ‘Mijn man eet nu zelfs liever thuis dan buiten de deur’

De masterclasses zijn geschikt voor iedere thuiskok, is de belofte van Cheflix. Ook zonder kookervaring zou je mee moeten kunnen doen. Is dat ook zo? De nieuwe fans van de Netflix-voor-thuiskoks vertellen over hun ervaringen.

De 52-jarige Marjoleine Jansen uit Amsterdam kwam Cheflix tegen op Instagram. ,,Het sprak me gelijk aan omdat ik een passie heb voor koken”, legt ze uit. ,,Ik leer veel nieuwe kooktechnieken.” Doordat ze geen suikers en koolhydraten eet, moet Marjoleine soms gerechten overslaan. ,,Gelukkig kan ik makkelijk een eigen draai aan de recepten geven zodat het toch bij mijn eetstijl past.”



Jansen heeft al drie dagen gekookt met Cheflix-recepten. De eerste avond een driegangendiner, waarvan voor- en hoofdgerecht geïnspireerd op de koks. Voor het eten zette ze twee video's aan en tijdens het koken bekijkt ze de alleen de bereidingswijze. ,,Gelukkig heb ik geen kritische eter thuis. Mijn man eet nu zelfs liever thuis dan buiten de deur.”

Kabeljauw met peterseliekorst door Marjoleine., geïnspireerd op het recept van Jacob Jan Boerma.

Ook Rob Schinkel (49) uit Velp is fan. ,,De recepten zijn allemaal erg goed en duidelijk uitgelegd”, zegt hij. ,,Ik kook veel voor vrienden, dus hier kan ik inspiratie opdoen.” De gerechten maakt hij vaak ook doordeweeks: ,,Het fijne is dat ik even een filmpje aanzet en vervolgens wat lekkers op tafel heb staan.” Intussen heeft Rob vijf recepten van Cheflix gevolgd. ,,Als je een beetje kan koken, is het voor iedereen mogelijk om de gerechten te maken. Zo haal je je sterrenrestaurant toch een beetje in huis.”

Koken op sterrenniveau

Quote Momenteel hebben we alleen Nederland­se chefs, maar uiteinde­lijk willen we véél verder kijken Jeroen van den Brink, bedenker Cheflix Jeroen van den Brink heeft Cheflix bedacht. ,,Dit idee had ik al langer in mijn hoofd, maar toen corona kwam wist ik het zeker: mocht er een tweede lockdown komen gaat Cheflix de lucht in.” Het is onderscheidend van andere kookprogramma's, legt Van Den Brink uit: ,,Ik wilde Michelinsterren-chefs voor het koken en de video's wilde ik zo professioneel mogelijk gefilmd hebben. Je leert koken op het sterren-niveau, maar wel op zo'n manier dat je het ook thuis kan maken.”



Cheflix start met topchefs als Jacob Jan Boerma, Stefan van Sprang, Ron Blaauw, Erik van Loo en Joris Bijdendijk; samen goed voor maar liefst tien Michelinsterren. Elke chef presenteert een complete kookworkshop aan de hand van zijn eigen kookstijl. ,,We filmen bij de chefs thuis en ze dragen gewoon hun eigen kleding en gebruiken hun eigen keukenapparatuur”, zegt Van Den Brink. De Masterclasses staan in het teken van de chef, en niet van het restaurant waar hij kookt.



De nieuwe aanbieder lijkt veel op andere streamingdiensten. Een jaarlidmaatschap kost 2,99 euro per maand. De masterclasses bestaan uit tien tot vijftien videolessen van elk gemiddeld 10 minuten.

Elke maand worden nieuwe Masterclasses toegevoegd. In februari volgen de kookworkshops van Soenil Bahadoer en in maart is het de beurt aan Jonathan Zandbergen. ,,We hebben zelfs al een jaarplan gemaakt”, verklapt Van Den Brink. ,,Momenteel hebben we alleen Nederlandse chefs, maar uiteindelijk willen we véél verder kijken.” Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat Cheflix zich niet alleen focust op gerechten, maar dat er ook wijn masterclasses worden gegeven.

