New Yorkers dol op de echte Zeeuwse bolussen van Rafiq uit Middelburg

New Yorkers zijn dol op de bolussen van geboren Middelburger Rafiq Salim. Ook in tijdschrift The New Yorker wordt de lekkernij uit zijn restaurant geroemd als ‘an excellent pastrie’. En dus zijn Zeeuwse bolussen in The Big Apple een blijvertje. ‘Warm deeg en suiker. Waarom zou je daar niet van houden?’

Rafiq is geboren in Middelburg. Hij woonde tot zijn vijfde in Den Haag alvorens hij naar Amerika verhuisde. In die periode ging hij vaak op bezoek bij zijn familie in Zeeland. ,,Altijd als we daar naartoe gingen, waren er bolussen bij. Dat is altijd zo gebleven, ook toen we op familiebezoek gingen vanuit Amerika. Ik was er zelfs zo gek op dat ooms en tantes die naar ons kwamen ze meenamen in hun koffer. Ik at ze dan ijskoud en plakkerig uit een plastic zakje. En nog vond ik ze heerlijk.”

Jaren later wordt Rafiq professioneel kok en gaat hij aan de slag bij toprestaurants. Samen met drie collega’s begint hij een nieuw restaurant. Rolo’s zou in april 2020 open gaan, maar corona gooit roet in het eten. Nu hij tijd over heeft komt het plan om ooit nog eens wat te doen met bolussen weer bovendrijven. Rafiq: ,,Ik wilde ze leren maken. Ik heb heel veel recepten, waaronder dat van mijn oma, moeten lezen en tientallen YouTube video’s bekeken om het onder de knie te krijgen. Ik heb er qua ingrediënten niets aan toegevoegd. Ik wilde dat mijn bolussen precies zo smaken als dat ik ze herinner uit mijn jeugd. De grootste uitdaging was het vinden van de juiste bruine suiker. Die is in Amerika niet zo donker als in Europa.”

Zelfs een slechte bolus smaakt goed

Na weken oefenen was zijn vrouw de bolussen helemaal zat. ,,Ik ben in die weken best wel aangekomen, want zelfs een slechte bolus smaakt nog goed. Het rollen van het deeg was de grootste uitdaging, zeker toen we er veel moesten maken voor de verkoop. Toen ze eenmaal gretig aftrek vonden, nam een bakker dat werk over. Hij is daar veel beter in dan ik.”

Ondanks weken oefenen zag het er in eerste instantie niet naar uit dat de bolussen het take-away menu zouden halen. Het leek Rafiq uiteindelijk toch te veel werk. Hij sprak met zijn zakenpartners af om het een weekje te proberen. Al was het maar alleen om te kunnen zeggen dat hij de eerste was in New York met Zeeuwse bolussen op het menu. Maar ze vlogen over de toonbank en elke dag was alles uitverkocht. ,,De New Yorkers zijn er gek op”, zegt Rafiq. Zo gek dat tijdschrift The New Yorker in een artikel over Rolo’s spreekt van a hyper-regional Dutch cinnamon roll called a Zeeuwse bolus. An excellent pastrie‘.

De grote vraag is natuurlijk hoe ze smaken. Rafiq denkt dat zijn bolussen misschien niet helemaal hetzelfde smaken als de gemiddelde bolus die je hier haalt, maar het komt zeker in de buurt. ,,Het is misschien al vijftien jaar geleden dat ik er eentje uit Zeeland gegeten heb, maar toch kan ik de smaak van toen nog altijd terughalen.”

De Zeeuwse bolus De Zeeuwse bolus is een zoet koffiebroodje met basterdsuiker. In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd dit malse broodje voor het eerst in Zeeland gebakken. De naam bolus is afgeleid van het Spaanse woord bollo, dat ‘fijn broodje’ betekent. Ze worden gebakken van luxe wit brooddeeg dat tot een streng door donkere of lichtere bruine basterdsuiker wordt uitgerold en daarna wordt opgerold in een soort spiraalvorm. Veel bakkers vormen de bolus naar eigen inzicht; de meesten hebben een eigen recept en bereidingswijze. Met name het suikermengsel om de bolusstrengen in uit te rollen verschilt per streek en bakker.

Sommige Zeeuwse lekkernijen blijven een succes, maar er valt ook weleens iets af. Paptaart is niet meer zo in trek als vroeger:

