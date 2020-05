Nieuw magazine van Albert Heijn is knap, maar nogal braaf: ‘Het had gezelliger gemogen’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal recenseert trendwatcher Anneke Ammerlaan een nieuw magazine van Albert Heijn.

Supermarktketen Albert Heijn heeft een nieuw magazine geïntroduceerd met de naam Gezond Vooruit. Het gratis tijdschrift draait volledig om het thema gezondheid. Alhoewel het al langer op de planning stond, vindt AH het magazine sinds Corona passender dan ooit. Want: ‘Het sluit aan bij wat de mensen bezig houdt. Steeds meer mensen vinden een gezonde levensstijl belangrijk. Juist nu.’

Het eerste nummer kwam in mei uit en lag bij sommigen in de brievenbus. Zo’n 4,5 miljoen tijdschriften zijn huis-aan-huis verspreid en liggen in de winkels. De eerste editie van het blad draait om dagelijkse thema’s waar gezinnen mee te maken hebben. Zo delen ouders hun tips om hun kinderen genoeg groenten te laten eten. Of krijg je adviezen om het gezin in beweging te krijgen. Als aanvulling op het blad komt AH met weekmenu’s, om gezond de maand mei door te komen.

Gezelliger

Anneke Ammerlaan is foodtrendwatcher en stond aan de wieg van de Allerhande, het andere magazine van AH. Zij beoordeelde het eerste nummer van Gezond Vooruit. Haar eerste reactie is dat ze het knap vindt. ,,Albert Heijn troeft met dit initiatief wederom de concurrentie af. Al had de inhoud van mij wel wat ‘gezelliger’ gemogen. Dit had net zo goed een uiting van het Voedingscentrum kunnen zijn. Ze promoten heel sterk de Schijf van Vijf (ook wel de Heilige Graal van het Voedingscentrum). En dat zie je terug in de recepten. ‘s Ochtends een volkoren boterham, of knäckebröd met kaas en komkommer. En groenten, héél véél groenten. Soms wel tot 600 gram op een dag. Het magazine richt zich op ouders en kinderen, maar ik vraag me af of je dit soort recepten erdoorheen krijgt bij kids.’’

Quote Ik vind het een beetje braaf en allemaal gericht op mensen die toch al met hun gezondheid bezig zijn. Er zullen best mensen zijn die denken: ‘Ja, daag’. Anneke Ammerlaan Ammerlaan snapt de verantwoorde aanpak. Al had ze het leuker gevonden als AH iets meer zou ‘rebelleren’. ,,Ik was zelf altijd fan van FoodFirst Network, een online platform voor gezondheid, wat AH heeft overgenomen. Zij werkten samen aan dit magazine, maar ik zie hun ‘andere’ kijk op de dingen niet echt terug. Zo mocht je gerust zeven eieren per week, in plaats van de twee die het Voedingscentrum adviseert. En kun je best een keer vet ei eten met kaas, in plaats van die welbekende volkoren boterham. Dat soort dingen. Dat was wel wat verrassender geweest. Bovendien moet het wel gezellig blijven.’’

Netjes

De rest van het magazine noemt Ammerlaan ‘netjes’. Deels door de foto’s en verhalen van gezinnen. ,,Eén stel maakt de borden altijd ‘vrolijk’ op, zodat de kids al hun groenvoer eten. Anderen zochten expres een leenhondje, om aan hun dagelijkse beweging te komen. Ik vind het een beetje braaf en allemaal gericht op mensen die toch al met hun gezondheid bezig zijn. Er zullen best mensen zijn die denken: ‘Ja, daag’.’’

Al begrijpt Ammerlaan waar die insteek vandaan komt. ,,AH richt zich op hun eigen klantprofiel. Dat is natuurlijk logisch. Het is met name gericht op jonge stellen met kinderen. Er komen veel kinderen aan bod. Op de foto’s zie je nette huizen, waarschijnlijk in de binnenstad of ergens in een Vinex-wijk. Dat profiel zie ik wel terugkomen. Wie doordeweeks macaroni uit een pakje met veel kaas eet, of een pizza, zal dit wellicht minder aanspreken.’'

Cadeau

Ammerlaan vindt het knap van AH en denkt dat alle ouders hier wel wat uit kunnen halen. ,,Er staan zeker wat leuke weetjes in, allemaal onderbouwd door de wetenschap. Dat is ook echt iets van nu. De wetenschap is een soort religie. En daar kun je dan je eigen ‘gezellige’ draai aan geven. Wil je inspiratie opdoen, of leuke recepten maken, kun je beter de Allerhande lezen. Dit is toch in alles een beetje ‘het braafste jongetje van de klas’. Daarom zou ik het zelf niet bewaren, of iemand cadeau doen.’’

Het magazine Gezond Vooruit komt drie keer per jaar uit. De eerste was in mei, de tweede volgt in september. Daarnaast kun je je online aanmelden voor alle bijbehorende recepten.