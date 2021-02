Nieuw medicijn tegen obesitas: ‘Gewichtsverlies van meer dan 20 procent mogelijk’

Koken & eten Tom (61) gaf reisbladen uit, nu verkoopt hij zijn eigen ‘internati­o­na­le’ bier

11 februari Travel Media, uitgever van reisvakbladen, heeft een eigen biermerk gelanceerd: Voyago, Beers of the World. Net als veel andere ondernemingen zoekt het bedrijf naar alternatieve inkomsten in de coronacrisis. Eigenaar Tom van Apeldoorn (61) vertelt over de omslag binnen zijn bedrijf.