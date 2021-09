Nieuwe norm maakt duidelijk of product wel écht ‘sporen van noten’ bevat

Het gaat niet alleen om sporen van noten, maar om alle onbedoelde allergenen die in voeding aanwezig kunnen zijn, schrijft TNO in een persbericht. Ze hebben de normen voor de waarschuwing die steevast begint met: ‘kan sporen bevatten van...’ opgesteld in opdracht van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Twee groepen roepen al jaren om meer duidelijkheid, vertelt Geert Houben, hoofdwetenschapper Voedselallergie en Immunotoxicologie van TNO. ,,Zowel de producenten als de voor bepaalde voeding allergische consumenten. Na twaalf jaar onderzoek van TNO en UMC Utrecht kan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO nu normen adviseren en zo duidelijkheid bieden.’’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Volledig scherm Geert Houben, toxicoloog en onderzoeker bij TNO en UMC Utrecht. © TNO

Loze waarschuwingen

,,De waarschuwingen op verpakkingen houden geen direct verband met het daadwerkelijke risico’’, legt Houben uit. ,,Bij het geringste risico willen bedrijven het zekere voor het onzekere nemen, maar daarmee creëer je juist non-informatie. Patiënten met een voedselallergie negeren de waarschuwing daarom vaak. Iedere keer dat ze iets eten, gooien ze dus in principe een muntje op of een product veilig is.’’

TNO heeft 157 mensen met een allergie een jaar lang gevolgd om te achterhalen bij welke hoeveelheden allergenen bepaalde allergische reacties optraden. Deze informatie ontbrak nog, maar is wel belangrijk, vertelt Houben.

,,Per jaar worden duizenden mensen met spoed opgenomen vanwege allergische reacties. Vaak wordt niet geregistreerd waardoor die precies zijn veroorzaakt. Wij hebben in totaal voor 3500 allergische mensen informatie verzameld en hebben drempels voor allergeengevoeligheid opgesteld. Zo weten we nu bij welke hoeveelheid je je zorgen moet gaan maken.’’

Quote Een voedselal­ler­gi­sche patiënt leeft elke dag, elke maaltijd, elke hap met de angst dat hij iets eet waar hij mogelijk niet tegen kan Geert Houben

Muntje

Door het onderzoek van TNO is er nu duidelijkheid. ,,De WHO heeft nu normen opgesteld aan de hand waarvan bedrijven kunnen vaststellen of ze een waarschuwing moeten plaatsen. Patiënten kunnen er dan zeker van zijn dat de waarschuwing gegeven wordt volgens internationale normen. Het muntje kunnen ze dus laten liggen.’’

Het onderzoek vergroot niet alleen de voedselveiligheid, maar ook de kwaliteit van leven. Houben: ,,Een voedselallergische patiënt leeft elke dag, elke maaltijd, elke hap met de angst dat hij iets eet waar hij mogelijk niet tegen kan. Dat hoeft nu niet meer, en daar kunnen we de Nederlandse wetenschap voor danken.’’

Zo’n 3 procent van de Nederlandse bevolking, ongeveer een half miljoen mensen, heeft een voedselallergie. Noten, pinda’s, koemelk en kippeneiwit kunnen bij deze mensen irritatie veroorzaken, maar ook een anafylactische shock, waarbij het immuunsysteem zich op de allergenen werpt en er een levensbedreigende situatie ontstaat. Symptomen zijn onder andere een opzwellende keel, jeuk, druk op de borst, hoesten, lage bloeddruk, en kortademigheid. Allergenen die voorkomen in ingrediënten die in voedingsmiddelen verwerkt worden, moeten conform de huidige wetgeving door de producent duidelijk op het etiket worden vermeld.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: