Nog gauw uit eten voor de lockdown: veel meer reserveringen voor restaurants

Bij Eet.nu wisselt het nog sterk hoe vol de restaurants zitten, maar is wel een stijging in reserveringen te zien. Volgens Eet.nu is die stijging logisch. ,,Mensen willen gewoon nog even snel uit eten”.



Resengo, de aanbieder van een onlinereservingssysteem, zegt dat bij zijn Nederlandse klanten alles vol of bijna vol zit. Duizenden Nederlandse en Belgische restaurants gebruiken het systeem van Resengo.