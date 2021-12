Nog steeds een volle koelkast van kerst? Met tips van experts maak je alsnog lekkere maaltijden

Koken & EtenWe hebben onze buik weer rond gegeten tijdens het kerstdiner. Maar de kans is groot dat niet alles is opgegaan. Organiseer eens een kerstkliekjesdag, dan hoef je niet naar de winkel én verdwijnt er geen goed voedsel in de kliko. Zelfs met aardappelpuree en restjes van de kaasplank kun je nog heerlijke dingen maken, zeggen experts.

Jaarlijks gooien we gemiddeld per persoon 34 kilo goed voedsel weg. Producten die we nog hadden kunnen opeten als we er slimmer mee om waren gegaan, zegt Paulien van der Geest, expert duurzaam voedsel van Milieu Centraal. Hoewel er geen cijfers zijn van hoeveel we met kerst overhouden en vervolgens weggooien, is kerst een verspilfeest bij uitstek. Van der Geest: ,,Ik denk zelf ook altijd dat ik te weinig ga hebben en ben dan geneigd extra in te slaan.”

Zo min mogelijk verspillen begint bij een goede voorbereiding en slim boodschappen doen. Maar ook na de feestdagen kun je veel doen om te voorkomen dat goed eten in de kliko verdwijnt, zegt Van der Geest. ,,Heb je restjes groenten over, maak daar dan bijvoorbeeld een pastasaus van.”



Het probleem met kerst is vooral dat we vaak ingrediënten in huis halen die je normaal niet gebruikt, zegt Daisy Scholte, blogger en en schrijver van het boek Lekker koken met restjes. ,,We zijn niet gewend om met deze producten te koken.” Veel hiervan belandt vervolgens in de prullenbak en dat is zonde.

Organiseer een kliekjesdag

We gooien ook veel weg na het gourmetten, ziet Scholte. ,,We kopen vaak te veel in, in het kader van beter te veel dan te weinig. Het vlees op tafel blijft vaak uren buiten de koelkast liggen. Maar niet alles gaat dan op en daar kun je vervolgens niets meer mee doen.”



Probeer verspilling altijd voor te zijn door niet alles in een keer uit de koelkast te halen. En bak het overgebleven vlees snel nog even op, lekker op een broodje de volgende dag of voor door een nasi of curry.

Vaak blijft er na overdadige kerstbrunches ook veel over, zegt Scholte. ,,Van oud brood, ook van oude pistoletjes, kun je wentelteefjes maken. Of croutons voor in de soep bijvoorbeeld.” Scholte organiseert jaarlijks een derde kerstdag waarop ze alle restjes opeet van de kerst. Want zelfs met een restje aardappelpuree kom je een heel eind. ,,Dat kun je door een soep roeren als bindmiddel. Of doe er verse groenten bij, bloem, een eitje en maak er aardappelburgers van.”

Quote Ik sta altijd versteld dat ik na de feestdagen nog een hele maaltijd in elkaar weet te draaien zonder naar de winkel te hoeven Paulien van der Geest, expert duurzaam voedsel van Milieu Centraal

Kijk ook even wat er allemaal over is gebleven van de kaasplank. Scholte: ,,Vaak blijven er allemaal kleine stukjes kaas over waar je nog heerlijke dingen mee kunt maken. Gooi de restjes bij elkaar, voeg een teentje knoflook toe, scheutje wijn en verse kruiden. Dan krijg je een super originele kaasspread, kaasfondue of een sausje voor over je groenten.”

Ook Van der Geest geeft de tip om een kliekjesdag na kerst te organiseren. ,,Het is handig als je dan al basisproducten in huis hebt, zoals pastasaus of rijst. Ik sta altijd versteld dat ik na de feestdagen nog een hele maaltijd in elkaar weet te draaien zonder naar de winkel te hoeven.” Check ook altijd even wat er in je kerstpakket zit. ,,Daar zitten vaak hele bruikbare producten tussen. En ook luxe dingen. Ik vind het altijd een leuke uitdaging om daar culinair mee te doen.”

Ook van ‘afval’ kun je nog heerlijke dingen maken

Let ook tijdens het koken wat beter op. Want ook ‘afval’ kun je vaak nog gebruiken. Zoals aardappelschillen, die hoef je helemaal niet weg te gooien, zegt Scholte. ,,Zonde, want het is gewoon een eetbaar product. Je kunt er bijvoorbeeld heerlijke chips van maken.”



Was de aardappelen goed voor je ze schilt, bewaar de schillen, dep ze droog. Voeg er een scheutje olie, zout en een smaak naar keuze aan toe, zoals rozemarijn of paprikapoeder. Doe ze daarna 15-20 minuten in de oven op 200 graden.

Volledig scherm De koelkast zit vaak nog steeds vol als de kerstdagen al voorbij zijn. © Shutterstock

Tijdens de feestdagen wordt ook veel bladerdeeg gebruikt. De hoekjes en randjes blijven vaak over. Die hoef je niet weg te gooien, zegt Scholte. Je kunt er bijvoorbeeld kaasstengels van maken, met een beetje olie, geraspte kaas en Italiaanse kruiden. Een goede tip voor bij het maken van de bladerdeeghapjes voor oudejaarsavond.

Hou je volgende keer in met boodschappen doen

En probeer je tijdens het volgende feestweekend gewoon in te houden bij het diner. Dan houd je ook minder eten over. Denk daar goed over na bij de kerstdagen van volgend jaar. Van der Geest: ,,Maak lichte maaltijden, denk in kleinere porties. Dat doen wij ook met kerst . En als je drie bijgerechten maakt, hoef je echt niet alles keer het aantal mensen te doen. Kijk ook altijd uit met de hapjes, tegen de tijd dat je aan het diner gaat kun je vaak al geen pap meer zeggen.”

Hieronder vind je meer tips, trucs en inspiratie voor in de keuken:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.