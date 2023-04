Oh nee toch geen 1 aprilgrap! Broodje ei met gesmolten chocolade echt uitgedeeld bij Subway

Niet iedereen is er eggs-cited over, schrijft onder meer de New York Post. Wie in Engeland wel eens op chocoladejacht is geweest, kent ongetwijfeld de Cadbury Creme Egg. Het is een favoriet onder de Britten en met Pasen in aantocht, besloot Subway voor een bijzondere variant te gaan. Een Italiaans broodje werd belegd met de bekende snack, maar om het extra speciaal te maken lijkt er een echt gekookt ei binnenin te vinden. Gelukkig wel ook van chocolade.



Even leek het om een 1 aprilgrap te gaan, maar vrijdag werden inderdaad aan 500 (on)gelukkige klanten de opvallende broodjes uitgedeeld. De eerste 125 bezoekers van de vestigingen in London, Liverpool, Glasgow en Swansea kregen de traktatie te verwerken. Op social media werd al snel met walging gesproken van deze nieuwe paassnack.



Een verslaggever van Liverpool Echo was zo dapper om zelf de Cadbury Creme Egg sandwich uit te proberen. De voedselketen had overigens geen groot succes met het broodje, want voor de deur van de vestiging in Liverpool stond welgeteld één andere vrouw met smart te wachten.



De sandwich zelf bleek ook een teleurstelling. ‘Ik had verwacht dat het ziekelijk zoet en onaangenaam zou zijn of helemáál heerlijk, maar het hangt ergens slap in het midden van de twee', schrijft ze. ‘Het smaakte gewoon naar chocopasta. Het was op geen enkele manier aanstootgevend en het was ook niet iets waar ik verliefd op werd. Het was oké, maar niets om van te houden of te haten’, besluit de verslaggeefster.



