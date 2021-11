Oliebollen met drank van Wendy zijn een hit: na limoncello nu een met Pornstar Martini-smaak

,,Hij is écht lekker’’, oordeelt Knubben, die de nieuwe bollen verkoopt vanuit haar gebakkraam op de Nieuwe Ommoordseweg in Rotterdam. Van de zomer begon ze al met experimenteren. Welke drankbol zou dit jaar de nieuwe hit moeten worden? ,,De vulling is heel lekker. En hij ziet er leuk uit! Er zit een pipetje met prosecco in. Qua smaak lijkt-ie echt op het drankje.’’ In de bol zit onder meer Passoã, vanillewodka en passievrucht, net als in de cocktail Pornstar Martini. Bij de oliebol is de naam omgedraaid.