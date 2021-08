Om van dat buikje af te komen heb je drie dingen nodig: rust, beweging en de juiste voeding

Daar zit hij dan, recht voor je in de spiegel. Het buikje. Je wil er graag vanaf, maar hoe doe je dat? Veel diëten beloven een strakke buik, maar welke voeding is nu wel en niet goed voor je? Het is één van de vele vragen die chef-kok Ramon Beuk en huisarts Rutger Verhoeff onderzoeken in hun boek Lekker Beter , op hun zoektocht naar de juiste voeding voor je dagelijkse activiteiten.

Om van dat buikje af te komen, heb je volgens Verhoeff drie dingen nodig: genoeg beweging, genoeg rust en natuurlijk de juiste voeding. Verhoeff: ,,In tegenstelling tot wat je in veel dieetvoorschriften leest, is er geen keiharde voedselstandaard aan te wijzen. Voor de een betekent de juiste voeding minder koolhydraten, voor de ander minder vet of een combinatie van die twee. En voor veel mensen betekent het ook ‘gewoon’ minder eten.”

Minder buik betekent meer gezondheid

Hongergevoel is de vijand

De juiste olie

Een andere stof die je kan helpen met gewichtsverlies, zijn omega-3 vetzuren. Verhoeff legt uit hoe dat werkt: ,,Ons lichaam heeft de juiste verhouding tussen omega-3 en omega-6 vetzuren nodig. Omega-3 vind je vooral in vis, schaal- en schelpdieren, en in mindere mate in vlees, groene bladgroente en lijnzaadolie. Omega-6 zit juist vaker in plantaardige oliën zoals zonnebloemolie, maïsolie en sojaolie, margarine, halvarine en bak- en braadvetten.” Het is niet ongebruikelijk om een tekort aan omega-3 te hebben, terwijl dat volgens Verhoeff wel belangrijk is: ,,Als deze vetzuren in gelijke verhouding in ons lichaam aanwezig zijn, werkt onze totale huishouding beter.” Dat helpt je makkelijker overgewicht verliezen. Let hierop in je koken, of haal je extra omega-3 uit een supplement van goede kwaliteit.