Ontslag McDonald's-medewerkster - die paar nuggets at na haar werk - was onterecht

Koken & etenEen medewerkster van een McDonald's-restaurant in Maastricht diende afgelopen zomer zelf haar ontslag in toen ze kipnuggets had gegeten na werktijd. Na een rechtszaak moet het fastfoodbedrijf de vrouw echter weer aan het werk laten gaan en haar compenseren voor de maanden die ze niet heeft gewerkt.

Je mag geen eten van McDonald’s opeten tijdens je werk. Zeker niet als het niet is afgerekend, dat valt onder bedrijfsdiefstal. Dat wist een Limburgse medewerkster van McDonald's in Maastricht die deze zomer haar ontslag indiende wel. Ze had twee jaar eerder al een keer een milkshake gedronken op de werkvloer en toen had ze een brief gekregen dat haar gedrag tot ontslag zou kunnen leiden. Drie waarschuwingen konden er worden uitgedeeld, daarna zouden er ‘gevolgen’ zijn.



Toch nam de vrouw op een warme maandagavond in juli tijdens haar werk een ijsje van haar shiftmanager aan, waarvoor niet was afgerekend. En na sluitingstijd at de vrouw enkele kipnuggets op die over waren. Ook gaf ze een paar stukjes aan dezelfde shiftmanager die nog aanwezig was.

De volgende dag kreeg de vrouw te horen dat ze was geschorst. Er zou een onderzoek zijn gestart en ze moest op 30 juli langskomen voor een gesprek. De vrouw vroeg dezelfde dag nog wat de aanleiding voor de schorsing was en tijdens het gesprek met de restaurantmanager later die week kreeg ze te horen dat het ging om het het geven van de kipnuggets aan haar collega.



Dat had ze inderdaad gedaan, vertelde ze. Tegen iemand van de bedrijfsrecherche verklaarde ze een paar dagen later dat de collega er niets mee te maken had: ‘dit was mijn eigen beslissing'. Ze concludeert daarna dat er niets anders opzit dan ontslag te nemen, omdat ze anders ontslag krijgt. Dit ontslag wordt aanvaard.

Vergoeding

Een paar weken later, als de vrouw zich kennelijk goed voor heeft laten lichten door een arbeidsrechtadvocaat, laat ze Mc Donald‘s weten dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd en dat zij zich ‘beschikbaar stelt voor werk’. Ook maakt ze aanspraak op loon, schrijft zij. Daarop biedt McDonald's haar een vergoeding aan, die zij afwijst. Tijdens de rechtszaak die volgt voert McDonald's aan dat het een zerotolerancebeleid heeft als het gaat om dit soort vergrijpen.

Maar de kantonrechter oordeelt dat ‘dit niet goed is gegaan’. Ontslag is een te zware sanctie in dit geval. De arbeidsovereenkomst blijft bestaan, zo valt te lezen in zijn vonnis op Rechtspraak.nl. De vrouw moet haar loon (bijna 1600 euro bruto) van de afgelopen maanden doorbetaald krijgen, met rente daar bovenop. McDonald's moet haar ook gewoon weer aan het werk laten gaan. Elke dag of dagdeel dat McDonald's dit niet doet, moet de werkgever 500 euro betalen tot een maximumbedrag van 25.000 euro. Ook moet de werkgever de proceskosten van de vrouw betalen.

De reden? De vrouw had eerder te horen gekregen dat het beleid op haar werk was dat er pas gevolgen zouden volgen bij drie waarschuwingen. Daarom kon ze ervan uitgaan dat ze - ondanks het eerdere nuttigen van een milkshake - niet ontslagen zou worden.

Zelf kipnuggets maken? Hier zie je hoe je ze maakt (met een regenboogsalade erbij):

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.