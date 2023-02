Onverwachte winnaar van Heel Holland bakt: ‘Een droom die uitkomt. De zevende hemel’

Het was een bijzondere finale van de tiende editie van Heel Holland bakt. Ten eerste omdat er vier finalisten aantraden in plaats van drie. Zineb was bij de halve finale ziek was en kreeg nog een kans om te schitteren. De oplossing voor haar afwezigheid was een week eerder dat niemand naar huis hoefde.



Zineb kwam bij de eerste finaleopdracht meteen sterk terug door de beste teckel te fabriceren van chocolade. ,,Deze wint want die lijkt het meest op Nhaan”, oordeelde jurylid Janny van der Heijden. Haar ruwharige teckel scharrelt altijd rond bij de opnamen van het razend populaire bakprogramma.

Bij het uren durende slotstuk was iedereen aan het einde van zijn latijn. Zelfs Jan, die meestal heel snel werkte, riep dat hij het allemaal nooit af zou krijgen. De bakkers moesten véél maken. Het lukte hem niet om het allemaal voor elkaar te boksen. Amel was allang blij dat ze in de finale stond en was daarom al winnaar, vond ze. Mercedes was ook vooral dankbaar voor alles wat het bakken met zich meebracht. Zineb was de enige die vol zelfvertrouwen bleef.

Quote Je bent een aardige man André van Duin over de behulpzaamheid van Jan.

‘De weg naar geluk’ van Mercedes kreeg van de jury lof voor haar decoraties. Robèrt van Beckhoven stond versteld van haar hazelnootschuimtaart. Ook haar bolgebakjes en petit fours waren prima. Het ‘Bosfeest’ was niet des Jans, zag de jury meteen. Zijn taart was erg lekker en rijk van smaak, vond Van der Heijden, maar zijn schuim was plakkerig en er ontbrak iets hartigs. ,,Ik weet niet, ik had mijn dag niet”, zei Jan zelf.



Zineb had een ingetogen feestje gemaakt maar de jury had nog wel wat kritiekpuntjes. De soesjes waren knap gemaakt. De ‘Arabische nachten’ van Amel maakten indruk met de donkerblauwe toren en de lamp van Aladdin. Van der Heijden sprak van 'een explosie van smaken'.

Quote Jij had vanaf het begin al goede papieren, ook al door je naam André van Duin over Mercedes

,,Het is raar gelopen", vond Van der Heijden. ,,Dan zou het Jan zijn geworden. En vandaag liep alles mis bij hem.” Jan was de man die constant werkt afleverde. Hij was meestal op tijd - of zelfs ruim op tijd - klaar. En behulpzaam was hij ook: nooit te beroerd om de andere bakkers even te helpen. Zelfs in de halve finale hielp hij Mercedes en Amel met hun combinatietaarten: dor bijvoorbeeld even karamel te maken. ,,Weeg maar af, dan maak ik het voor je", riep hij naar Mercedes. ,,Komt goed.” ,,Dat doe je altijd, hè. Je bent een aardige man", merkte André van Duin op. Zelf zou hij ook willen helpen. ,,Maar aan mij heb je niks.”

Amel had fantastisch gewerkt tijdens de finale. ,,Een achtbaan. Een puinhoop eigenlijk. Er lag van alles op de grond", aldus Van Duin. En Zineb had een eigen karakter, vond de jury. Voor haar had Van Duin een zwak. Mercedes maakte indruk, alleen al door de hele tijd te genieten van haar bakavontuur. Het was moeilijker dan de jury had gedacht. ,,Jij had vanaf het begin al goede papieren, ook al door je naam", aldus de presentator. Dat onzekere was helemaal niet nodig.”



De winnares was Mercedes. Die had de lekkerste smaken en de mooiste decoraties, meldden de juryleden.

De Rotterdamse was overdonderd. ,,Ik had het nooit verwacht. Een droom die uitkomt. De zevende hemel.”

