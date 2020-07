Op deze kaarten zie je waar jouw favoriete bier volop verkrijgbaar is

Koken & etenHet ene bier is populair in de stad, het andere juist op het platteland. Sommige biermerken hebben veel Limburgse fans, andere weer veel Zeeuwse. Wil je weten waar jouw bier volop te krijgen is? Bekijk dan de kaarten hieronder.

Woon je in Schagen? Dan kun je makkelijk aan Amstelbier komen. Een paar kilometer verderop in Den Helder is het Heineken dat op veel plaatsen op de tap zit. Dat blijkt uit gegevens die het bedrijf Datlinq, gespecialiseerd in data over de foodservicemarkt, beschikbaar stelde aan deze site. Zij zochten uit waar jouw favoriete biertje het makkelijkst voorhanden is, of je nou van bier mét of zonder alcohol houdt.



Ieder biermerk heeft een eigen kleur op de kaart hieronder. Wanneer dat merk de meeste ‘outlets’ heeft in een gemeente, krijgt de plaats de kleur van het merk. Een outlet is een horecagelegenheid waar het bier wordt verkocht. Het aantal verkooppunten zegt overigens niets over de hoeveelheid bier die daar wordt getapt.

Klik op de onderstaande infografiek om te zien welk pilsje het best verkrijgbaar is in jouw gemeente. Ook kun je klikken op jouw favoriete biermerk om te zien in welke gemeenten het bier het best verkrijgbaar is. Voor een optimale mobiele weergave kies je voor volledig scherm via het icoontje rechts onderin.

Verhaal gaat door onder deze visualisatie.

Heineken grootste

Heineken is veruit het best verkrijgbare pilsje in ons land. Verder valt op dat biermerken met name populair zijn rondom de brouwerij van het merk. Zo is Bavaria vooral te vinden in de buurt van Lieshout en het Enschedese Grolsch in Twente en de Achterhoek. Het Belgische Jupiler is dan weer populair aan de grens met België.

Hoewel het eerste Nederlandse alcoholvrij bier al in 1917 op de markt kwam, is het 0.0-pilsje pas de afgelopen paar jaar echt aan een opmars bezig. Alle grote merken zoals Heineken, Bavaria, Amstel, Grolsch en zelfs speciaalbieren zoals Leffe hebben inmiddels een nulprocentvariant. Vooral Amstel is breed verkrijgbaar, zeker als je het vergelijkt met de variant waar wél alcohol in zit.

Dat kan komen doordat de brouwerij, die onderdeel is van Heineken, als een van de eersten een 0.0-biertje introduceerde. Van de andere kant maakt Bavaria al een stuk langer 0.0-bier en is dat lang niet zo breed verkrijgbaar. Op onderstaande kaart is te zien dat ook alcoholvrij bier met name wordt aangeboden in de regio waar het bier oorspronkelijk vandaan komt.

Klik op onderstaande infografiek om te zien welk alcoholvrije pilsje het best verkrijgbaar is in jouw gemeente. Ook hier kun je weer klikken op jouw favoriete biermerk om te zien in welke gemeenten het bier het meest geschonken wordt.

Dit verhaal kwam tot stand met behulp van Datlinq. Datlinq is gespecialiseerd in data over de foodservicemarkt. Met hun locatiedatabase, inzichten en datascience helpen ze voedsel- en drankfabrikanten aan meer kennis over de markt en relevante verkooplocaties voor hun merken. Voor meer info over vorige bier-edities van Datlinq klik hier voor 2018 en klik hier voor 2019.

