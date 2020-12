Oud-supermarktmedewerker (29) ‘vergeet’ voor 364 euro bij zelfscankassa Jumbo

Wat eten we met kerst? Tv-kok Ralph de Kok: ‘Gebruik de barbecue!’

14 december Wat eten we met kerst? Weinig mensen denken dan aan de barbecue. Dat is toch iets voor warme zomeravonden? „Niets is minder waar, de winterbarbecue wordt steeds populairder en is prima bruikbaar bij het kerstdiner”, zegt Ralph de Kok. En over zijn achternaam: „Nee, dat is geen grap. Zo heet ik echt!”