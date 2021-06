Paniek in Amsterdam: hippe havermelk is overal op

De vakkenvuller in de Albert Heijn in de Jan van Galenstraat in Amsterdam loopt voor de zekerheid nog een keer naar achteren, maar ook daar is geen haverdrank voor in de koffie te bekennen. ,,Ik weet niet wat er aan de hand is, mevrouw.” En hij is niet de enige. Menig Amsterdammer greep al mis en moet zijn cappuccino noodgedwongen drinken met een andere plantaardige melk.