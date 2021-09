Pas op: extra eiwitten aan je koffie toevoegen is niet ongevaarlijk

Koken & eten Protein coffee, oftewel proffee is een hit op TikTok. Het is simpel te maken door proteïne toe te voegen aan je koffie. Bij de vele filmpjes wordt gezegd dat het helpt om af te vallen. Maar is dit wel zo?

Sommige tiktokkers maken de koffie met proteïnepoeders, andere kiezen voor een vetarme proteïneshake, zoals die van het merk Premier Protein. Die shakes hebben smaakjes, zoals karamel, vanille of chocolade. Zo kan er op een ‘gezonde’ manier een speciale koffie worden nagebootst.

Afvallen

Sommige TikTok-gebruikers vragen zich in de reacties af of het echt werkt om op deze manier gewicht te verliezen. Anderen zeggen dat ze hiermee al kilo's zijn afgevallen, zoals gebruiker Happyandhealthyolivia. Zij vertelt in haar Tiktok-video dat het drankje echt werkt om af te vallen. ,,Ik ben vijf pond verloren in de afgelopen twee weken, zonder iets anders te veranderen”, zegt ze in haar video.

Volgens voedingscoach Erica Cacciuolo is het echter geen gezonde manier om gewicht kwijt te raken. ,,Afvallen doe je niet zomaar. Daar moet je over nadenken, het gebeurt niet met één shake. Ik zou dit zeker niet aanraden.” Wel heeft zo’n proteïneshake het voordeel dat je je langer verzadigd voelt, volgens Cacciuolo. ,,Eiwitten stoppen de honger, dus ik kan me voorstellen dat mensen zo’n shake nemen om bijvoorbeeld niet te snacken. Maar als je vervolgens toch weer een tussendoortje eet, en daarna een lunch, dan eet je alsnog te veel.”

Gevaarlijk

Volgens Cacciuolo zijn zoveel eiwitten niet ongevaarlijk. Ze legt uit dat te veel proteïne slecht voor je nieren kan zijn. ,,Mensen die heel veel en hard sporten, die zijn eraan gewend. Maar als je dat helemaal niet gewend bent, dan moet je oppassen met je proteïne-inname.” Ook heeft ze een kanttekening bij de vele espressoshots. ,,De meningen over het effect van koffie op afvallen zijn verdeeld. Enerzijds zorgt koffie voor meer cortisol, oftewel het stresshormoon in je lichaam. Bij een teveel aan cortisol kun je niet afvallen. Anderzijds zijn er juist mensen die zeggen dat een espresso op een nuchtere maag voor het sporten helpt om af te vallen.”

Zelf maken

Er gaan verschillende recepten rond: iedereen maakt zijn proffee weer net even wat anders. Op TikTok is een simpele variant te zien waarbij er espresso en een proteïneshake in de smaak karamel worden samengevoegd in een beker met ijsklontjes. Je kunt ook nog (suikervrije) karamelsiroop toevoegen. De hoeveelheden zijn helemaal naar eigen smaak.

