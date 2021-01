Per ongeluk manier ontdekt om chips minder vet te maken (maar voorlopig liggen ze niet in de winkel)

Daarom vroegen zij de Belgische universiteit KU Leuven om te onderzoeken welke eigenschappen van de vlokken belangrijk zijn bij het maken van de chips. Onderzoeker Stijn Reyniers ontleedde samen met zijn collega’s verschillende soorten aardappelvlokken. ,,Na de eerste analyses kozen we twaalf soorten uit waar we deeg en chips van maakten”, vertelt hij. ,,Wanneer je water met aardappelvlokken mengt, krijg je deeg. Dit deeg wordt gefrituurd en zo krijg je chips.” Reyniers en zijn collega's ontdekten dat vlokken met korte zetmeelketens een sterker deeg vormen dan vlokken met lange zetmeelketens. ,,Hoe sterker het deeg, hoe minder olie de snack opneemt", verklaart hij. ,,Wanneer deeg niet sterk genoeg is, ontsnapt het water sneller waardoor er grote holtes ontstaan. Deze holtes vullen zich eenvoudig met vet.”

Minder calorieën

Het vetgehalte van de chips die nu in de schappen liggen is 33 procent. De bio-ingenieurs hebben het vetgehalte tot 21 procent weten te reduceren. Reyniers legt uit dat dit niet betekent dat de chips per definitie gezond is. ,,Het extra vet in normale chips wordt nu voornamelijk vervangen door koolhydraten, wat uiteindelijk wel voor vermindering van calorieën zorgt”, zegt hij.