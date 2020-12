Perfecte oliebol bakken? Robèrt van Beckhoven legt uit hoe je dat doet

Vele duizenden oliebollen gaan er donderdag doorheen bij Bij Robèrt, de zaak van meester-boulanger en meester-patissier Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk. ,,Eigenlijk worden oliebollen uit niets anders gemaakt dan heel slap brooddeeg”, zegt Van Beckhoven. ,,Maar je kunt er veel aan verpesten. Als alles bijvoorbeeld te koud is, dan pakt het niet lekker en krijg je gaten in het beslag.”

Als voorproefje op de oudjaarsdrukte maakt Van Beckhoven zelf een portie, bijgestaan door Rob Gillis, want Van Beckhoven loopt ondertussen als een volleerd gastheer door de productieruimtes, onderwijl zwaaiend naar voorbijlopende klanten die op weg zijn naar de winkel in de oude leerfabrieken.



,,We maken hier alles zelf en gebruiken alleen de beste ingrediënten”, zegt Van Beckhoven, terwijl hij als bewijs daarvoor een knoop in een stokje vanille legt. ,,Dat moet zacht in plaats van hard zijn. Het begint allemaal met de juiste grondstoffen.”

Alles op temperatuur

Quote Zorg dat alle ingredien­ten op kamertempe­ra­tuur zijn Robèrt van Beckhoven ,,Wij maken oliebollen zelf met desem, dat is nog lekkerder. We hebben nu eenmaal een desembakkerij. Dat is totaal anders dan een normale bakkerij. Wij bakken overdag en met desem is er een langere rijpingstijd. Beter voor de gezondheid en makkelijker verteerbaar.”



Het recept voor de oliebollen van Robèrt begint met ‘oliebollenkneut’, bestaande uit suiker, boter, zout, melkpoeder, limoenrasp en een vanillestokje. Daar komt bij bloem, desem, ei en gist en vulling als rozijnen, krenten of appel naar wens. ,,Zorg dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn, pak een eitje of melk niet net van tevoren uit de koelkast”, zegt de meester.

Na twee keer drie minuten mixen is het beslag klaar. Van Beckhoven: ,,Dat moet van de spatel lopen.” In een half uurtje rijzen wordt het volume van het beslag verdubbeld en dan kunnen de bollen het sissende vet in, dat tussen de 175 en 180 graden moet zijn. Acht minuten later zijn de oliebollen gaar.

Voor wie zelf geen meesterbakker is: Bij Bij Robèrt beginnen ze op oudjaarsdag om middernacht met bakken, waarna de oliebollen via de drive-trough af te halen zijn. Zelf neemt Van Beckhoven op oudjaarsavond ook een oliebol. ,,Ik probeer me in te houden, maar houd er zelf ook van. Samen met heel veel champagne.”

Vijf tips van Robèrt voor de perfecte oliebol 1. Neem de tijd en houd de hoeveelheid beslag beheersbaar 2. Zorg dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn 3. Gebruik niet te veel vulling 4. Zorg dat de schep waarmee je bolletjes maakt nat is 5. Bakvet tussen de 175 en 180 graden en bak acht minuten

