Picnic haalt kerstgerechten uit de handel na slecht oordeel

De bewoordingen van de chef-koks verbazen Van Olphen wel. ,,Deze recepten hebben we al bijna veertig jaar en deze kritiek heb ik nooit eerder gehoord. We nemen dit wel serieus.’’ Picnic heeft de kerstgerechten vorig jaar met succes verkocht en toen zijn volgens Van Olphen geen klachten binnengekomen.



Het is lastig in te schatten hoe de bereiding is verlopen, aldus Van Olphen. ,,We weten niet hoelang de gerechten zijn bereid.’’ Ze erkent dat het smaakpanel niet de minsten in de culinaire wereld zijn. ,,Wellicht vinden ze het leuk hier eens op bezoek te komen om te komen kijken.’’



,,Dit doet wel pijn’’, vult commercieel directeur Christian Koning nog aan. De kerstgerechten blijven verkrijgbaar via andere kanalen, aldus Van Olphen. ,,We gaan met Picnic nog wel naar de receptuur kijken.’’