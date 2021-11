Plantaardige versie KitKat met vezels en calcium: 'We voegen aan cola toch ook geen vitamine C toe?’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: Is het wat? Ditmaal testen diëtist Joris Brand en chocolatier Kees Raat de allernieuwste Kitkat.

Nee maar, er is weer een nieuwe KitKat op de markt, en in beperkte oplage beschikbaar bij de XL-vestigingen van AH en Jumbo. Bij groot succes wordt de KitKat Vegan - het nieuwe chocoladewafeltje van Nestle zónder zuivel - standaard opgenomen in het assortiment.

Joris Brand, eigenaar van diëtistenpraktijk Nijmegen, noemt het opvallend dat de nieuwe KitKat zoveel vezels bevat. ,,Het product mag zelfs de claim vezelrijk op de verpakking zetten. Minstens net zo bijzonder is dat de KitKat, net zoals vegetarische en veganistische vervangers, is voorzien van extra vitaminen en mineralen. Calcium, vitamine B3 en ijzer’’, somt hij op. ,,Sinds wanneer is KitKat bedoeld als ‘gezonde’ basisvoeding?’’

Waarom die toevoeging - Brand weet het echt niet. ,,Best mooi, maar ik kan wel gezondere voeding bedenken die deze voedingswaarden leveren. We gaan toch ook niet ineens vitamine C aan cola toevoegen? Maar goed, het kan geen kwaad.’’ Dit nieuwtje is trouwens geen vrijbrief om de reep als gezond tussendoortje te gebruiken, benadrukt hij, want het is en blijft snoepgoed. In plaats van eiwitten bestaat KitKat Vegan voornamelijk uit tarwemeel, wat trouwens wel 24 procent minder suiker oplevert.

Classic versus vegan

Dan nu hetgeen KitKat-liefhebbers het allerliefst willen weten: hoe zit het met de smaak? Brand vindt de smaak sterk doen denken aan de originele variant, maar wel wat scherp-zoet, in negatieve zin.



Chocolatier Kees Raat, tevens auteur van de Chocoladebijbel, proeft wel degelijk verschil, en denkt dat fans dat ook zullen doen. ,,Ik heb de nieuwe KitKat vegan getest naast de classic en gold-variant.’’ Alle drie de reepjes zijn zoet, wat volgens Raat tekenend is voor KitKat. Van de drie noemt hij de classic zijn favoriet, want deze nootachtig en heeft een warme, volle smaak. ,,Langzaam komt de suiker bovendrijven, maar dit is niet irritant, door de donkere tonen die blijven hangen.’’

De vegan daarentegen heeft een goede crunch, maar de smaak is minder intens. ,,Als eerste komt een weeïge smaak van lichte melkchocolade tegemoet. Dat weeïge gaat snel over in een vrij penetrante suikerbom.’’ Dat roept bij Raat de vraag op: waarom komen de makers van KitKat niet met een geheel nieuwe, verbeterde reep op de markt? Bijvoorbeeld iets met meer cacao en een snufje zout in plaats van suiker.

Zijn conclusie: ,,Misschien pakt de marketing van een nieuw product veel duurder uit en zit de rekenkamer van KitKat daar niet per se op te wachten. Dus why bother..? Maar misschien draaf ik nu door.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.