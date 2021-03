Pluim voor Lidl: na AH gunt ook die super de kippen een aangenamer leven

Broers nemen Eersels restaurant Promessa over van hun ouders: ‘Het komt in goede handen’

14 maart EERSEL - Ze zaten samen 44 jaar in de horeca. Na al die jaren is het voor Marc (61) en Jolanda (59) Dijkstra tijd om het stokje van hun restaurant Promessa in Eersel over te dragen. Maar de zaak blijft in de familie, want hun zonen Walter (29) en Rob (32) zetten nu de schouders eronder. ,,We zijn blij dat ze het willen, en kunnen.”