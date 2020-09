Poespas in je pindakaas: niet alle combinaties vallen in de smaak

Streekproduct Zo scoor je de lekkerste garnaal­tjes: ‘Koop geen garnalen die gepeld zijn in Marokko’

12:00 Nu we onze smaakpapillen niet meer en masse in warme oorden kunnen verwennen, gaan we op culinaire reis door Nederland. In deze laatste aflevering zijn we met culinair journalist Laura de Grave in de meest noordelijke provincie van ons land: Groningen.