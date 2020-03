Potjes gember uit de handel vanwege salmonella

De producten zijn verkocht in de periode van december vorig jaar tot en met deze maand. Klanten kunnen de producten, ook aangebroken verpakkingen, terugbrengen naar de winkel of terugsturen naar het antwoordnummer van Jacob Hooy. Ze krijgen het aankoopbedrag terug.

Tijdens een kwaliteitscontrole is gebleken dat deze producten de bacterie Salmonella kunnen bevatten. Consumptie van de producten kan maag- en darmklachten tot gevolg hebben en kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral voor kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen. Heeft u deze producten met de vermelde batchcode en houdbaarheidsdatum in huis, dan adviseren wij u het product niet te consumeren. U kunt het product (ook aangebroken verpakkingen) terug brengen naar de winkel of terug sturen naar het antwoordnummer van Jacob Hooy. U krijgt dan het aankoopbedrag terug.

De potjes Jacob Hooy zijn verkocht in de periode van december 2019 tot en met maart 2020 bij Holland & Barrett, Jacob Hooy Westerstraat en via Unipharma.

De bulk verpakkingen Jacob Hooy Gember gemalen (variabele inhoud) zijn verkocht in de periode van december 2019 tot en met maart 2020 bij Aptrooth, Al-Saaidi, Kruidenoase, Praktijk voor Bowentherapie Jannie Kroes, Erica kruiderijen, Thee en kruid, Vitabron, Reform en kruidenmarkt, via Holland Pharma, Herbomont, Holistic healing hands, Batista Koemans, Natuurwinkel Kamperfoelie, van der Linde Sluis, the art of tea herbs and spices, Mihthra, de Moerbei, Jaco van Nieuwkoop, A. Egberingk, Puur en kracht, Brouwland, Pimpernel, De Rooy, Rozemarijn en thijm, de Schapekop, Troost, Kruidenmozaik, via Unipharma en Veldhuyzen.