Prijsverschil A-merk en huismerk steeds groter

koken & eten Weet wat je eet: waarom wordt 90 procent van onze noordzee­gar­na­len in Marokko gepeld?

24 augustus Oostende–Tanger–Oostende: die absurde reis, zo’n 4600 kilometer in vogelvlucht, maken ongepelde noordzeegarnalen om als gepelde exemplaren op je bord te kunnen belanden. Zij aan zij in een immense fabriekshal pellen Marokkaanse vrouwen tot 1,5 kilo garnalen per uur. Hoe is Tanger ‘hét zenuwcentrum van de garnalenverwerking’ geworden? Hoe blijft dat rendabel? En vooral: blijven de garnalen zo nog wel lekker?