Proeven van Thaise roots in Gemert in de prachtige Villa Polder

Wat een aanwinst voor het dorp Gemert! Restaurant en B&B Villa Polder! Niet dat het een nieuwe horecagelegenheid is, zeker niet. Voorheen was in dit rijksmonument uit 1884 de Kastanjehof gevestigd. Sinds juni 2021 zijn Tim en Kittiya Reus de nieuwe uitbaters. De buitenkant van de villa maakt direct indruk, mede door de prachtige oude kastanjebomen ervoor. Het interieur van de statige villa is bijzonder fraai en smaakvol gerestaureerd.