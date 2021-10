QR-code leidt tot weinig problemen in horeca, veel mensen blij dat ze weer kunnen

Aline (15) redt leven van man die zich verslikt in restaurant

8 oktober Met wat basiskennis EHBO kan je een mensenleven redden. Vraag dat maar aan de 15-jarige Aline Van den Berghe uit het Belgische Sint-Martens-Latem. Gedreven door adrenaline en met een sterk staaltje koelbloedigheid wist het meisje tijdens een etentje in een restaurant het leven van een man, die aan het stikken was in een stuk vlees, te redden via reanimatie. ,,Ik zou het mezelf nooit vergeven hebben, mocht ik niets gedaan hebben”, zegt Aline.