Ramadan in coronatijd: moslima’s koken warme hap voor daklozen in een gesloten restaurant

Een restaurant dat gesloten moet blijven voor gasten vanwege de pandemie, blijkt een prima uitvalsbasis voor tien moslima’s tijdens de ramadan. De vrouwen koken er elke dag een maaltijd voor tweehonderd daklozen. Normaal bakt Darifa Benhadhoum vier kipjes in een braadpan. Nu doet ze er vijftig tegelijk. Koken in de professionele horeca-keuken van chef-kok Jeroen deed ze nog niet eerder, maar het is een verademing. ,,Er staan zoveel gaspitten, dat we het eten in een uur klaar kunnen hebben”, lacht ze.