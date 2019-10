Restaurant Stout in Aarle-Rixtel heeft een prima kok... nu de bediening nog opvoeden

Stout is niet te missen daar aan de drukke Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, want voor én naast het pand ligt een opvallend terras. Met name in de zomer strijken hier veel toeristen neer voor een kopje koffie met iets lekkers. De grote serre verbindt buiten met binnen. Het fraaie glas in lood boven in de ramen herinnert aan vroeger tijden. Toch nog een vleugje nostalgie, want binnen heeft het restaurant enige maanden geleden een restyling ondergaan. Het resultaat: de welbekende trendy uitstraling, met - inderdaad - hout in de hoofdrol. Bij de houten tafels op de planken vloer staan stoelen bekleed met cognackleurig leer. Aan de muren hangen ondefinieerbare prints op dibond - in de etalage, want ze zijn te koop. De sfeervol verlichte bar vormt het hart van de zaak.