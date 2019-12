Restaurants zijn klaar met no-shows en vragen vaker om betaling vooraf

Elke avond is er bij Auberge Jean & Marie plek voor 58 gasten en elke avond is het restaurant volgeboekt. Het Franse restaurant is van Jan Grijspeere en zijn vrouw Marije Bremer. Samen begonnen ze 2,5 jaar geleden met hun onder­neming aan de rustige kant van de Albert Cuypstraat.



,,Onze tafels zijn één keer per avond bezet,” zegt Grijspeere. ,,We werken niet met shifts. Dat betekent dat onze inkomsten van die 58 bezoekers moeten komen.” Maar lang niet iedereen die reserveert komt ook echt eten.