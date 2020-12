Restjes over van het kerstdiner? Maak dan deze ragout

Rudolph van Veen is deze periode voor kerst elke dag op tv om lekkere recepten te delen in de kerstsfeer. Zijn recepten zullen makkelijk en snel te maken zijn, belooft hij. Vandaag het recept van kerstragout.

Vaak heb je na de feestdagen nog meer dan genoeg eten over. Met restjes kun je bijvoorbeeld deze ragout maken. ,,Het vlees dat je gebruikt maakt niet zoveel uit”, vindt Rudolph.

Alleen het vlees dat rosé of rood wordt gegeten hoeft pas op het einde toegevoegd te worden. Het is lekker om gekookte groenten toe te voegen, denk hierbij aan wortels of courgette. Paddenstoelen - zowel gebakken als ongebakken - zijn ook perfect om erin te doen.

Kerstragout.

Ingrediënten

- 1 ui

- 1 teen knoflook

- 60 g boter

- 80 g bloem

- 500 ml koude bouillon (vlees, kip of groenten)

- 400-500 g gaar vlees (eventueel in stukjes gesneden of geplukt *)

- 150 g champignons

- 100 g spekjes

- ½ bosje bieslook

- 2 eidooiers

- 100 ml slagroom

Bereiding

Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Smelt de boter en bak de ui en de knoflook circa 2 minuten. Voeg de bloem toe en laat circa 3 minuten garen. Voeg de bouillon toe en roer met een garde tot een egaal geheel. Voeg het vlees toe en laat het geheel met deksel op de pan zachtjes doorwarmen.

Snijd de champignons in plakjes. Bak de spekjes in een droge koekenpan circa 2 minuten. Voeg de champignons toe en bak nog circa 4 minuten. Meng de spekjes en de champignons door de ragout. Snijd de bieslook fijn. Meng de helft door de ragout.

Meng de eidooiers met de slagroom. Roer van het vuur af het ei-roommengsel door de ragout. De ragout mag nu niet meer koken. Breng eventueel op smaak met peper en zout.

Tip van Rudolph: Serveer rode rijst bij de ragout.

*Hiervoor kun je veel verschillende soorten vlees of gevogelte gebruiken die je over hebt van de feestdagen. Dit recept gaat uit van vlees dat al gaar is. Dit geldt hier ook voor de kleine gehaktballetjes of hamburgertjes die je misschien over hebt van de gourmet. Als je biefstuk of wild overhebt, voeg dit dan op het laatst toe aan de ragout.

