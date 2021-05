Ronald Giphart: ‘Een kookboek doorbladeren is je verlustigen, net als bij pornografie’

Interview Fedde Le Grand: 'Ik denk dat gebeurte­nis­sen met Hardwell en Avicii hebben laten zien dat je best eens moe mag zijn’

15 mei Deze maand maakt Fedde Le Grand zijn rentree in de Eindhovense horeca. Niet als dj, maar als ondernemer. De voormalige dj van de DansSalon is een van de vier eigenaren van Vegan Heroes, een veganistisch restaurant. Op dit moment is dat één zaak in Eindhoven, maar het moet binnenkort een landelijk dekkende keten worden.