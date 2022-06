De krentenbol: we eten ze met boter, kaas of wat suiker. En of we nou een dagje naar de dierentuin of met vakantie gaan, ze gaan ook eigenlijk overal mee naartoe. Wat maakt dit rondje broodje nou zo populair?

De krentenbol is er al sinds de zeventiende eeuw, vertelt Meester Boulanger Hiljo Hillebrand. ,,Het is een product dat altijd is blijven bestaan, maar je ziet wel dat er per regio smaakverschillen zijn. In het zuiden zijn ze van binnen wat geler en hebben ze meer een citrus-sinaasappelsmaak. In het oosten is het meer een blanke bol.”

,,We eten een krentenbol veel in het dagelijks leven”, weet Hillebrand. ,,Bijvoorbeeld als lekkere snack of bij de lunch. Je merkt in de bakkerij echt dat mensen dit vaak kopen. Hij is lekker te combineren met kaas, suiker of jam. Een zoetigheidje past er vooral goed bij.”

Rozijnenbol of krentenbol: dit zit er meestal in jouw broodje

Ondanks dat we het meestal een krentenbol noemen, is het in werkelijkheid eigenlijk een rozijnenbol, stelt Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven. ,,Soms is het een mengeling van beide. Maar de krenten zie je veel meer in de mueslibollen, omdat ze een stuk vaster zijn in tegenstelling tot rozijnen, die zijn wat lichter. Maar een rozijnenbol is al eeuwenoud, mijn vader maakte het al met mijn opa. Zo lang ik me kan herinneren maken we al rozijnenbollen.”

Quote In principe is een oliebol een gefrituur­de krentenbol Robèrt van Beckhoven, Meester Patissier en Meester Boulanger

,,In mijn winkel is hij al jaren populair”, zegt Van Beckhoven. ,,Het eet zo makkelijk weg, bijvoorbeeld met boter en kaas. Mensen gaan nu weer met vakantie en dan nemen ze toch de krentenbollen mee in de auto. Ik weet niet of het echt gezond is, maar het is in ieder geval wel een lekker tussendoortje waar je een beetje een gezond gevoel bij hebt. Ze zijn echt het hele jaar door populair. In de decembermaanden is het altijd wat minder, dan zijn de stollen en allerlei typen luxe rozijnenbroden in opkomst. De oliebollen met krenten hebben dan weer geen invloed op de verkoop van de krentenbol. Dat is dan wel weer leuk, want in principe is het een gefrituurde krentenbol.”

,,Op mijn krentenbol doe ik altijd boter”, vertelt Van Beckhoven. ,,Het allerlekkerste is als ze net een kwartiertje uit de oven zijn en dus nog warm zijn, en dan boter erop en meteen opeten. Dan kun je niet stoppen. Dan smelt die boter erop, dat is zo lekker.”

Volgens Hillebrand kun je in het buitenland vergelijkbare producten van de krentenbol vinden. ,,In Duitsland heb je bijvoorbeeld de Rosinen Brötchen en in België de kramiek, dat is ook een gevuld brood. Maar daar zitten vaak wel minder rozijnen in. En in Engeland heb je ook nog de currant bun of de hot cross bun.”

Krentenbol kun je zelf maken: het is wel veel oefenen

Het broodje is volgens Van Beckhoven niet makkelijk om voor de eerste keer te maken. ,,Met de basis van brood bakken moet je in het begin nu eenmaal flink oefenen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, doe je het ook nooit meer fout. Ik heb al vaak filmpjes gemaakt waar ik het voordoe voor de thuisbakker. Het is gewoon een kwestie van doen.”

Quote Melk geeft een mooie kleur en het zorgt voor lekkere zachte bolletjes Robèrt van Beckhoven, Meester Patissier en Meester Boulanger

,,Begin met de rozijnen wassen en laat ze 20 minuten weken in water op ongeveer 30 graden. Laat ze daarna op een theedoek open en bloot drogen, dat noemen wij winddroog worden. Let erop dat je ze een beetje gespreid neerlegt, anders pletten ze op elkaar”, legt Van Beckhoven uit. ,,Je kunt gewoon broodbloem gebruiken voor je krentenbollen, daar doe je zout en ongeveer 6 procent gist bij. In de bakkerij werken we met procenten op basis van het gewicht van de bloem, dus 6 procent op een kilo bloem is 60 gram. Dan doe je er wat ei bij voor de structuur en kleur, en wat rasp van een verse citroen of limoen, dat is lekker fris. Doe er wat basterdsuiker bij, dat geeft een mooie kleur en voeding aan de gist. Gebruik vervolgens 10 procent boter -voor de smaak- en 10 procent margarine -voor de smering- als vetstof. Als je melk gebruikt in plaats van water geeft dat een mooie kleur en het zorgt voor lekkere zachte bolletjes.”

,,Een deeg voor krentenbollen maak je slapper dan een ‘gewoon’ brooddeeg, dus je gebruikt iets meer water”, aldus Van Beckhoven. ,,Het moet goed gekneed worden zodat je er een heel dun vliesje van kunt maken. Vaak gebruik je 100 procent rozijnen, als je dan een slap deeg hebt gaan die rozijnen er makkelijk door en gaan ze ook niet kapot. Als het deeg klaar is maak je er deegbolletjes van. Je moet ervoor zorgen dat de rozijnen verstopt zijn door dat dunne vliesje, want als ze er bovenop liggen verbranden ze. Na een kwartiertje bol je ze nogmaals op. Dan laat je ze nog een uur narijzen en strijk je ze af met ei. Bak ze vervolgens kort op 230 graden, ongeveer 7 tot 8 minuten. En dan smullen maar.”

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.