Rudolph van Veen gaat weer bakken op tv: ‘Ik bakte als 8-jarige al stapels pannenkoeken’

Pollepel thuis In vakantie­sfeer met Tosca’s homebox: tien gerechtjes om je vingers bij af te likken

11:59 Aan een lieflijk pleintje in het Oude Noorden zit het al net zo romantische restaurant(je) Tosca. Als hier het terras straks weer open gaat, is het alsof je op vakantie bent in je eigen stad. Met Tosca’s diner-box voor thuis proberen we alvast in de stemming te komen.