Rudolph van Veen maakt kerstlekkers: ‘Ik heb natuurlijk mijn naam al mee’

Als iemand van kerst geniet, dan is het Rudolph van Veen wel. ,,Het is de allerleukste tijd van het jaar. Hoe fijn de zomer ook is, november en december zijn de mooiste maanden van het jaar. Dan hebben mensen nog meer zin om tijd door te brengen in de keuken. Kerst is wat mij betreft het absolute hoogtepunt van het jaar. Ik heb natuurlijk mijn naam al mee, daar ben ik mijn ouders dankbaar voor. Klasgenootjes die plaagden me er weleens mee maar ze wisten niet dat ik het eigenlijk helemaal niet erg vond.”

Quote Naar het einde van het jaar gaan we ook aandacht besteden aan wat je kunt maken van de restjes in je koelkast De komende weken leeft kerstfan Van Veen zich uit bij tv-zender 24Kitchen met de serie Feestdagen met Rudolph. Het is niet de eerste keer dat hij zich mag storten op kerst: op 24Kitchen was in 2013 24 Christmas te zien, Van Veen kookte met Irene Moors vijf dagen live in Live4you, van zijn hand verscheen in 2015 het boek Rudolph’s Christmas en in hetzelfde jaar trad hij op in theaters met Rudolph’s Christmas Theatertour. ,,Dat wilden we dit jaar weer doen maar daar zijn de omstandigheden niet naar. Hopelijk kan het volgend jaar wel.”

Voor de nieuwe serie komt telkens een ander thema voorbij: de ene keer staan voorgerechten centraal, dan weer vis of de eetbare kerstboom. Er zijn ook afleveringen over ‘veggie xmas’ en Van Veen geeft tips aan treuzelaars in de aflevering over het lastminute kerstdiner. Voor inspiratie hoefde de meesterkok/meesterpatissier nooit diep te graven. ,,Het is meer een kwestie van keuzes maken want er is zoveel te doen.”



Er zit een logische opbouw in de programma's die dagelijks te zien zijn. ,,We beginnen met kerstkoekjes voor in de boom en we hebben ook ‘xmas to go’ opgenomen met gerechten die je gemakkelijk kunt voorbereiden en meenemen.” Voor de thuiskok met wat minder ervaring zijn er ook simpele toetjes. ,,En naar het einde van het jaar gaan we ook aandacht besteden aan wat je kunt maken van de restjes in je koelkast, oliebollen - klassieke én hartige - en borrelplanken.”

Betrokkenheid en aandacht

Het hoeft geen betoog dat de familie Van Veen zelf ook kerst viert. ,,De tafel zal wel een stuk leger zijn dan anders. We houden ons aan de regels dus we zullen het spreiden over meerdere dagen. Het is niet anders. We moeten er maar doorheen. Maar de betrokkenheid en de aandacht die we voor elkaar hebben hoeft er niet onder te lijden.”

Rudolphs kerstkoekje.

Op tafel staat waarschijnlijk een garnalencocktail. ,,Ik maak graag wat mensen lekker vinden. En dit lust iedereen. Mijn schoonouders ook. Mijn schoonvader vindt het verrukkelijk en ik zelf ook. Ik ben echt van de verzoeknummers. Er zijn sowieso stoofpeertjes. Ik zeg altijd: kerst zonder stoofpeertjes is als vrijen zonder zoenen. Het kan wel, maar het is niet helemaal echt. Ik had ze een keer niet gemaakt en toen had ik in januari het gevoel dat er geen kerst was geweest. Ze horen erbij, net als cranberrycompote.”

Alcholvrije glühwein

Kinderen kunnen prima een aantal recepten koken die in de kerstserie te zien is, zegt Van Veen. ,,Het kerstontbijt is leuk. Ik klop de boter dan altijd luchtig en strooi er nootjes overheen. Dan laat ik het in de koelkast hard worden zodat er een strikje omheen kan. Dan ziet het eruit als een merenguekerstrarnsje. We nemen overal de kindvriendelijkheid mee in de recepten. Zo maken we in een aflevering drankjes en dan komt ook alcoholvrije glühwein aan bod. Dan kan mijn zoon Ralph van acht ook maken. ”

Zoon Ralph is af en toe zien op het instagramaccount van Van Veen. ,,Alleen als hij er zelf om vraagt, ik ben niet zo'n ouder die zijn kind in de etalage gaat zetten. Maar als hij het wil, meestal in het weekend, dan is het leuk.” Een talent van zijn vader? ,,Nou, zijn moeder kookt nooit. Die kan 101 andere dingen beter dan ik, maar ik vind koken het allerleukste. Een kok die ik ken raakt thuis nooit zijn pannen aan, maar ik doe het heel graag.”

24Kitchen Feestdagen met Rudolph is elke werkdag om 18.30 uur te zien op 24Kitchen.

Cranberrykoek-hartjes (20-22 stuks)

Bereidingstijd (min): 30 minuten

Ingrediënten

200 g boter

80 g poedersuiker

300 g bloem

30 g maïzena

150 g gedroogde cranberries

Extra nodig: hartjessteker, klein glad spuitmondje, lint



Bereiding

- Verwarm de oven voor op 160 °C. Roer met de hand of in de mixer de boter met de suiker glad. Voeg de bloem, maïzena en de cranberries toe en meng goed door. Kneed het geheel tot een deeg. Verpak het deeg in plasticfolie en laat circa 30 minuten rusten in de koelkast.

- Rol het deeg uit tot een dikte van circa 3-4 mm. Steek met de steker hartjes uit het deeg. Steek met een klein glad spuitmondje gaatjes uit aan de bovenkant van de hartjes zodat je na het bakken een lintje erdoor kunt doen.

- Bak de koekjes in de oven in circa 12-15 minuten goudbruin en gaar. Laat de koekjes afkoelen en doe lintjes door de gaatjes zodat je de koekjes in de kerstboom kunt ophangen.

