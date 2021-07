Salmonella in bananenchips en muesli Flying Tiger

Maggi Pastalief­heb­bers opgelet! dit familiere­cept van een echte italiaan móét je proberen

Heerlijk, die authentieke familierecepten! Deze week delen we een geweldige ravioli van de familie Ghiorsi. Vader Gino is een echte Italiaan, dus het familierecept moest wel een pastagerecht zijn. Gino houdt van gezelligheid en geniet ervan als hij met zijn vrouw Anneloes, hun drie dochters en kleinkinderen samen is.