Schoonmaken als een pro: zo laat je je gasfornuis weer blinken

Sushi vliegt de toonbank over in Valkens­waard

6 oktober VALKENSWAARD - Liefhebbers van sushi kunnen hun hart ophalen in Valkenswaard. De sushirestaurants schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar liefst zeven ­sushirestaurants waren er tot vorige week in gemeente Valkenswaard. In juni en juli openden twee afhaalrestaurants hun deuren.