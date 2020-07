Sergio Herman stelt nieuwste restaurant voor: ‘Le Pristine is precies wat Antwerpen nodig had’

Koken & eten Reclame­spot Farmers Defence Force was misleidend en oneerlijk

21:27 Farmers Defence Force heeft het publiek misleid met hun tv-spot over het boerenleven. De klacht van Wakker Dier over de reclamevideo is gegrond verklaard door de Reclame Code Commissie. Wakker Dier is blij dat nu duidelijk is dat FDF ‘leugens verspreidt’, maar de boeren vinden dat de dierenwelzijnsorganisatie ‘spijkers op laag water’ zoekt.