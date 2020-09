'Smurfenijsje met kleurstoffen zal ik mijn kinderen nooit geven’

Albert Heijn Makkelijk bespaard, geen verspilde moeite

Geld smijten we liever niet over de balk en eten niet in de afvalbak. Geen wonder dat acht van de tien Nederlanders voedselverspilling graag wil tegengaan. Maar hoe doe je dat in de praktijk, zonder te veel gedoe? Makkelijker dat je denkt...