Snel recept: deze frambozen bliss balls zijn een lekker en verantwoord snackje

Tik­Tok-hit: thuisbak­ker Sarah kraakt de 'koek­jes-co­de’ en deelt recept allerlek­ker­ste chocolate chip cookies

Meer dan elf miljoen mensen hebben op TikTok gezien hoe Sarah Brawford de beste chocolate chip cookies bakt. Ze toont in de video de verschillende bereidingswijzen: heet gebakken of juist minder heet, met lang of juist kort gekoeld deeg. Dan krijg je precies de juiste mate van knapperigheid en beet, volgens de Amerikaanse bakblogger.

2 november