Snel recept: zo maak je salamirozen met... een wijnglas

'Reus' Gerard zit in gevangenis, maar zamelt eten in voor voedsel­bank: 'Deze actie verbroe­dert'

18 september Samen met twee medegevangenen gaat Gerard vier keer per jaar langs alle cellen van de Alphense gevangenis om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank. Het initiatief is genomineerd voor de Ab Harrewijnprijs, bedoeld voor projecten voor de rafelrand van de samenleving.