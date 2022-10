Snoep van vroeger: wie kent nog de ulevel, de spekkies en de suikerhartjes?

Suiker heeft op bijna iedereen een magische aantrekkingskracht. Gevallen? Dan krijg je een snoepje. Voel je je niet lekker? Eet chocola! Snoep is van alle tijden, maar heeft tegenwoordig een andere rol dan vroeger, vertelt snoepdeskundige en auteur Nelly de Zwaan (69). Met Het Nederlandse snoepboek brengt ze een ode aan snoep dat populair is in Nederland.

Vroeger kreeg je volgens haar op hoogtijdagen zoals verjaardagen en feestdagen snoep: ,,Dat haalden we bij een snoepkraam op de markt. We mochten drie soorten uitkiezen en kregen van iedere soort een paar stuks. Tegenwoordig wordt er iedere dag wel gesnoept; het is minder exclusief. Maar onverminderd populair.”

Quote De originele grote schuine droppen worden nog steeds verkocht Nell de Zwaan

Nederland heeft een naam hoog te houden als het om snoep gaat. We zijn grootverbruikers, volgens de Zwaan: ,,Gemiddeld eten we per persoon meer dan 12 kilo snoep per jaar. Drop is het meest gegeten snoep in Nederland. Het is het product dat Nederlanders missen als ze emigreren.”



Drop bestaat al heel lang. ,,In 1603 maakten apothekers dropwater van laurierdrop en nog steeds grijpen we naar drop als we keelpijn hebben of hoesten. Een schuine drop kostte vroeger een stuiver. Tussen de langste punten was zo’n dropje 10 centimeter lang. Later kwamen er ook kleinere ruitvormige dropjes op de markt, maar de originele grote schuine droppen worden nog steeds verkocht.”

Nederland kent meerdere beroemde suikerwerkfabrieken, waaronder Klene, Venco, Verkade, Jamin en Droste. In het boek lees je niet alleen alles over de oorsprong van het Hollands snoep, maar vind je ook recepten om zelf met snoep maken aan de slag te gaan, aldus De Zwaan. Hieronder vind je klassiekers die nog altijd te koop zijn: suikerhartjes, spekkies en gummibeertjes.

Suikerhartjes

‘Zoen’, ‘schat’, ‘kus’: suikerhartjes smaken niet alleen zoet, er is een schattig woord in ieder snoepje gestanst. ,,De imprint was vroeger al kenmerkend en nog steeds maken deze korte woordjes het een romantisch snoepje. Wil je ze zelf maken? Meng poedersuiker met water en kleur deze massa met druppeltjes voedingssmaak- en kleurstof in pasteltinten. Rol het suikerdeeg uit tot plakken van een halve centimeter en druk met een steekvormpje hartjes uit. Laat ze een dag drogen en uitharden.”

Spekkies

Op spekkies, tumtum, schuimblokken en winegums kun je onmiddellijk kauwen; het valt volgens fabrikanten onder de verzamelnaam ‘zacht snoep.’ ,,Je kocht dit vroeger met stuivers en dubbeltjes. Spekkies zijn kenmerkend door de lichtroze en lichtgele laag en worden in Vlaanderen nonnenbillen of meiskesvlees genoemd. Je kunt de klassieke snoepjes zelf maken met suiker, glucose, eiwit en gelatine. Het suikerlaagje ontstaat als je ze na het opstijven door de witte basterdsuiker wentelt.”

Gummibeertjes

Haribo maakt er elke dag 160 miljoen: het herkenbare kleine gelatinesnoepje in de vorm van een beertje. In 1922 wordt het gummibeertje voor het eerst gemaakt en nog steeds is het snoepje bij kinderen in trek. ,,Zelf maken? Dit doe je met vruchtensap, gelatine en honing. Er zijn speciale siliconen mallen verkrijgbaar waarmee je vijftig beertjes tegelijkertijd kan maken.”

Ulevellen

Een ulevel is hard snoepje, een vierkant stukje gestolde suiker: ,,Het was vroeger populair snoepgoed, mijn moeder zong er altijd een liedje over van Jacob Hamel. Bij het woord ulevel dacht ik aan een vel op de melk, tot ik ontdekte dat het hele lekkere zuurtjes waren. Ze zaten vroeger in een rolletje en waren van het merk Rang. Je kunt ze makkelijk zelf maken met suiker, glucosesiroop, essence in een smaak die je lekker vindt, kleurstof en wat poedersuiker.”

