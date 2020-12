Sterrenchefs delen hun prachtige kerstrecepten die jij ook kunt maken

Voorgerecht

Soenil Bahadoer: ‘Een soepje met Surinaamse roots’

Soenil Bahadoer (53), chef van De Lindehof, Nuenen (twee Michelinsterren): ,,Mijn moeder is een uitstekende kok, zoals de meeste Surinaamse vrouwen. Ik herinner mij dat ze altijd in de keuken stond toen ik klein was. En vooral in de weekenden werd er uitgepakt. Dan kwam ze al om 10 uur ’s ochtends thuis van de markt in Eindhoven en kookte ze tot laat in de middag. Een mooi lamsgerecht, roti, nasi, bami, bara, zoetzuur. Ze bleef maar doorgaan, tot er niks meer bij kon op tafel. Voor mijn vader en mij en mijn vier broers en zussen en voor familie die speciaal uit Rotterdam kwam. Soms zaten we met zestien, zeventien man te eten.