Stokbroodoorlog: Franse bakkers boos over stunt van supermarktketen

Met deze do’s-and-don’ts maak je afvallen veel gemakkelij­ker

Afvallen blijft een populair voornemen tijdens het nieuwe jaar, maar veel mensen vinden het lastig om het vol te houden of om op gewicht te blijven. Het gaat namelijk niet alleen om calorieën tellen of een goed dieet, het is ook een mentale kwestie. Drie experts vertellen hoe je hiermee om kunt gaan.

1 januari