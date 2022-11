Stoofschotel maken als een topkok? Probeer deze variaties eens van Nederlandse chefs

Het weer is er nog niet helemaal naar, maar het is herfst dus tijd voor stamppotten en ovenschotels. En voor stoofschotels die een paar uur moeten sudderen. Chef Martijn Kajuiter weet precies hoe zo’n stoofschotel moet uitpakken. ,,Een goed stoofgerecht is sappig, niet droog. Er zit structuur in, er moet wat te kauwen zijn.” Kajuiter is chef bij restaurant Lizz in Gouda.



,,Het mooie van een stoofgerecht is dat alle smaken in of om het product blijven", vult sterrenchef Wilco Berends aan. ,,Door vlees voor het bakken in te smeren met mosterd of - in de Aziatische stoof - met hoisinsaus geef je de stoof direct smaak mee.” Berends is de chef van restaurant De Nederlanden in Vreeland.

De twee chefs sloegen onlangs aan het koken met Iers rundvlees. Dat was tijdens de 'stoofathon’, een lange kookdag waarin stoven centraal stond. Samen met drie andere chefs (net als zij verbonden aan de Chefs’ Irish Beef Club van de Ierse voedingsmiddelenorganisatie Bord Bia) maakten zij vernieuwende versies van bekende stoofschotels.

,,Wij maakten een Irish Beef Peking style, dus met een knipoog naar de bekende gerechten met pekingeend", legt Berends uit. ,,Wij gebruikten sukade die wij voor het stoven hebben ingesmeerd met hoisinsaus. De belangrijkste stap is dat je het vlees met de smaken die je wilt toevoegen goed aanbakt. In dit geval dus met de hoisinsaus en lente-ui, rode peper, sereh, gember en knoflook.”



,,Na 4-6 minuten stevig aanbakken doe je het in de stoofpan met water, en eventueel whiskey, en stoof je het gerecht zachtjes 2 tot 3 uur. Je hebt dan een heerlijk Aziatische stoofgerecht. Maak hier bijvoorbeeld gyoza van, zie recept hieronder. Serveren met rijst en sugarsnaps kan ook.”

Irish Beef Peking Style (Wilco Berends)

Ingrediënten

Voor het vlees

700 g Irish beef sukadelapjes

125 ml hoisinsaus

1 lente-ui

1 rode peper

1 stengel sereh

3-4 cm verse gember

1 teen knoflook

3 eetlepels olie

50 ml Ierse whiskey

Voor de saus

2 eetlepels Japanse sojasaus (Kikkoman)

2 eetlepels ketjap manis

4 eetlepels neutrale olie

Verdere garnering

100 g shiitakes

1 sjalotje, gesnipperd

1 teentje knoflook, fijngehakt

Handje sugarsnaps

¼ komkommer

1 rode peper

Bereiding

Het vlees

- Bestrooi de sukadelapjes met zout en peper en bestrijk ze royaal met hoisinsaus.

- Snijd de lente-ui grof. Halveer de rode peper in de lengte en verwijder de zaadjes, snij de sereh in stukken en hak de gember en knoflook in stukjes.

- Verwarm de olie in de braadpan en bak de stukken vlees in 4-6 minuten mooi bruin.

- Voeg de lente-ui, rode peper, sereh, gember en knoflook toe en bak even mee.

- Schenk er dan langs de rand van de pan 100 ml water en de whiskey bij en stoof het vlees in 2-3 uur zachtjes gaar. Vlees wordt losgetrokken, als pulled beef.



Garnering

- Roer in een kom de ingrediënten voor de saus door elkaar.

- Snijd de shiitakes in vieren. Verwarm 1 eetlepel olie in een koekenpan en bak de shiitakes met de knoflook en het sjalotje zachtjes tot de shiitakes beetgaar zijn. Blus af met 2-3 eetlepels van de saus.

- Snijd de sugarsnaps en komkommer in de lengte in dunne reepjes (julienne).

- Snijd de rode peper in dunne ringetjes. Zet de sugarsnaps aan met een beetje sesamolie.

Gyoza maken

- Besmeer een gyoza vel met wat eiwit, schep er een lepeltje Irish beef op, vouw dicht, stoom en bak daarna af. Schep een dotje shiitake met saus op een bord, leg er wat aangebakken sugarsnaps op en maak af met de gyoza.

Martijn Kajuiter kent het Ierse rundvlees goed. Hij kookte jarenlang in het Ierse Cliff House en behaalde daar een Michelinster. ,,Runderen hebben een goed leven in Ierland", vindt hij. ,,Ze hebben de ruimte en grazen een groot deel van het jaar buiten en eten gras”.



Het recept van Kajuiter volgt na de foto

Recept met mediterrane smaken

Kajuiter ging juist met de smaken aan de slag die in het gebied rondom de Middellandse Zee veel te vinden zijn in de keuken. ,,Om het vlees een mooie mediterrane smaak mee te geven, hebben wij het gekruid met een mengsel van jeneverbessen, venkelzaad, oregano en koriander. De kruiden maak je eerst in een vijzel fijn. Meng het kruidenmengsel met bloem en royaal zout en peper. Haal het vlees hier doorheen. Vlees aanzetten in olie, beide zijdes goudbruin. Dan boter erbij. Vuur wat lager, laten karamelliseren. Dat is de basis van ons gerecht.

Mediterraan stoofgerecht

Ingrediënten

1 kilo riblappen

8 jeneverbessen

1 eetlepel venkelzaad

1 eetlepel gedroogde oregano

1 eetlepel korianderzaad

4-5 eetlepels bloem

3 eetlepels zonnebloemolie

4-6 eetlepels olie

50 g gezouten boter

2 steranijs

3 laurierblaadjes

200 ml rode wijn

1 grote ui

1 winterwortel

¼ knolselderij

1 stuk citroenschil

1 kruidnagel

100 ml runderbouillon

1 takje verse rozemarijn

2 takjes verse oregano

1 teen knoflook

Bereiding

- Pel intussen de ui en schil de wortel en knolselderij met een dunschiller. Snijd de ui in partjes en de wortel en ui in stukken van 2 cm.

- Laat het vlees op kamertemperatuur komen en snijd het in grove stukken.

- Wrijf de jeneverbessen met het venkelzaad in een vijzel fijn. Meng de oregano, koriander en bloem erdoor. Wrijf de stukken vlees in met dit kruidenmengsel en zout en peper. Vlees aanzetten in olie, beide zijdes goudbruin. Dan boter erbij. Vuur wat lager, laten karamelliseren. Vlees eruit. Nu groentes aanzetten.

- Voeg de steranijs en 1 laurierblad toe en schenk 100 ml rode wijn langs de rand van de pan bij het vlees. Zet het deksel schuin op de pan en laat het vlees zachtjes stoven.

- Verwarm in een koekenpan weer 2 eetlepels olie en 25 g boter en bak de ui, wortel en knolselderij met het stuk citroenschil en de kruidnagel al omscheppend 2-3 minuten tot ze iets kleuren.

- Voeg de gebakken groenten bij het vlees in de braadpan. Voeg nog 100 ml rode wijn en bouillon toe en leg de verse kruiden en de teen knoflook tussen het vlees. Laat het vlees met het deksel schuin op de pan 90 minuten zachtjes stoven tot het heel zacht is.

- Schep het vlees met de groenten in een warme schaal, dek af met aluminiumfolie en houd warm in de oven.

- Kook intussen de jus tot de helft in en klop er tot slot met de garde kleine klontjes boter door.

- Serveer het vlees met de groenten in diepe borden en schep de rodewijn-jus erover. Lekker met tzatziki en gegrilde tomaat.

