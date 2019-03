‘Stop met het tellen van calorieën’

Koken & etenWe vinden het aantal calorieën standaard op verpakkingen en ook steeds meer restaurants vermelden het aantal calorieën achter de gerechten. Toch is niet iedereen overtuigd dat we calorieën moeten tellen. Een ervaringsdeskundige schreef er een artikel over in The Economist.

Peter Wilson houdt een pleidooi om de calorie te verbannen uit de dieetleer. Het brengt ons niets goeds, zo blijkt uit zijn verhaal dat op social media duizenden keren werd gedeeld. Tellen maakt je niet slank maar juist dik, zegt de journalist die diepgravend onderzoek deed naar het onderwerp.



De calorie vormt voor veel mensen een onderdeel van hun leven. Zij controleren hun calorie-inname om af te vallen of om op gewicht te blijven. Dat de calorie een handige meetmethode is, is gebaseerd op het Atwater-systeem. Wilbur Atwater kwam in de jaren 1890 tot de conclusie dat eiwit, vet en koolhydraten een vaste energie-factor hebben.



Hierbij doet het er niet toe in welk voedsel ze zitten of hoe ze zijn bewerkt. Koolhydraten en eiwitten bevatten 4 calorieën per gram, vetten 9 en alcohol 7.

Dit idee werd door velen opgepikt en in 1918 werd het eerst boek gepubliceerd waarin calorieën tellen de basis voor een gezond dieet was. ,,Je mag eten wat je wilt - snoep, taart, vet vlees, boter, room, maar tel je calorieën!” schreef Lulu Hunt Peters in het betreffende boek Diet and Health.



Van haar boek werden er miljoenen verkocht en dit leidde er uiteindelijk toe dat het tellen van calorieën de standaard werd voor gezond leven. Niet alleen door het publiek, maar ook door overheden.

Boosdoener

Quote Hoe meer we onderzoe­ken, hoe meer we realiseren dat het tellen van calorieën vrij weinig helpt om ons gewicht te controle­ren of zelfs een gezond dieet te onderhou­den Peter Wilson Toen in de jaren 60 steeds meer mensen met overgewicht begonnen te kampen, werd het tijd om diëten aan te passen. Hierbij werd vet aangewezen als grootste boosdoener. In het Atwater systeem bevat vet namelijk de meeste calorieën per gram en dus slecht voor je. Gerechten met vet werden dus gezien als slecht, maar gerechten met veel suiker en koolhydraten werden wel gezien als gezond.

In 1977 resulteerde dit zelfs in een aanbeveling van de Amerikaanse Senaat aan de burgers om een vet- en cholesterolarm dieet te volgen. Wilson beweert dat de suikerindustrie onderzoek heeft gesubsidieerd waarin vet als dikmaker werd aangewezen. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Senaat, begon de voedsel industrie enthousiast vet te vervangen door suiker, zetmeel en zout. Deze producten waren niet alleen maar goedkoper om te produceren, maar hadden een langere houdbaarheid en een veel hogere winstmarge.



Dit leidde echter niet tot de verwachte verbeteringen in publieke gezondheid en volgens Peter Wilson gaat deze periode (niet geheel toevallig) juist de boeken in als de periode met de meest dramatische groei van het aantal mensen met obesitas in de geschiedenis.

Niet elke calorie is hetzelfde

Waar Atwater echter geen rekening mee hield, is dat elk persoon eten in een ander tempo verbrandt. Het aantal uren dat je slaap heeft invloed, wanneer je eet, je maagbacterieën en de lengte van je ingewanden. Daarnaast vergroot het koken van eten in sommige gevallen het aantal calorieën dat je binnen kan krijgen. Je absorbeert bij een zoete aardappel bijvoorbeeld 39 procent meer calorieën als deze gekookt is.



,,Hoe meer we onderzoeken, hoe meer we realiseren dat het tellen van calorieën vrij weinig helpt om ons gewicht te controleren of zelfs een gezond dieet te onderhouden”, aldus Wilson. Daarom roept Wilson op om het gebruik van calorieën uit te bannen, hoewel hij weet dat dat een lastig gevecht gaat worden.

Hoe moeten we verder?

Wilson noemt geen specifieke strategie die gegarandeerd werkt, maar zelf is hij overgegaan op het vaker eten van natuurlijke voeding. Of dat wel werkt? Voor Wilson wel, want terwijl hij research deed voor zijn artikel viel hij in 4 maanden tijd ruim 13 kilogram af.

In Nederland zijn ook veel diëtisten en vitaliteitscoaches die zeggen dat je je beter kunt concentreren op voedingsmiddelen dan op het aantal calorieën in je maaltijden en snacks. Toch geeft Voedingscentrum al jaren aan hoeveel calorieën je ongeveer moet eten: ruwweg hebben vrouwen 2000 kilocalorieën per dag nodig en mannen 2500.



Het kenniscentrum van de overheid adviseert wel om te eten op basis van de Schijf van Vijf, waarin zelfs voor veel broodbeleg (denk aan broodbeleg als oude kaas of vleeswaren) geen plaats is weggelegd. Vette producten zoals makreel of avocado staan wel in de bekende Schijf van Vijf.