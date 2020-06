Stukjes pizza over? Dit is de beste manier om ze op te warmen

Pinkie Patisserie eindelijk open op Stratumse­dijk

2 juni EINDHOVEN - De bedoeling was om al in maart open te gaan. Maar de coronacrisis gooide ook hier roet in het eten. Inmiddels is Pinkie Patisserie op de Stratumsedijk in Eindhoven alweer een dikke week open. Eigenaren Ruud Adriaens en Judith Verschuuren zijn apetrots op hun zaak in het monumentale pand op de hoek van de Stratumsedijk en de Bilderdijklaan.