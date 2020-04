Subway onder druk door coronacrisis: ‘We staan gelukkig niet volledig stil’

Video Koken met Blik: deze couscoussa­la­de met zalm maak je met ingrediën­ten uit je voorraad­kast

13:00 In Koken met Blik maakt chef-kok Danny Jansen makkelijke en smakelijke gerechten met in de hoofdrol dingen die houdbaar zijn, zoals eten uit blik, pot of diepvries. In de vierde aflevering maakt hij een heerlijke couscoussalade met zalm, met de couscous die je in je voorraadkast hebt staan.